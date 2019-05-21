Последнюю серию "Игры престолов" посмотрели рекордные 19,3 млн человек

КИЕВ. 21 мая. УНН. Около 19,3 млн человек посмотрели премьеру последней, шестой серии заключительного сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), которая состоялась в воскресенье. Об этом сообщил в понедельник телеканал HBO, передает УНН.

Предыдущую серию посмотрели около 18,4 млн человек. Как заявлял HBO, это был на тот момент рекордно высокий показатель для сериалов в жанре фэнтези. Предыдущий рекорд — 17,8 млн зрителей — принадлежал третьем эпизода “Долгая ночь” (The Long Night), которую показали в эфире три недели назад.

Восьмой сезон популярного сериала стартовал 14 апреля, он состоит из шести эпизодов.

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Сериал был создан по мотивам цикла романов “Песнь льда и пламени” (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой сезон обошелся HBO в сумму более 90 млн долларов.

Напомним, что в 4-м эпизоде 8 сезона сериала “Игра престолов” в кадре появилась одноразовая чашка для кофе с логотипом, якобы, похожим на Starbucks. Фанаты распространили в соцсетях кадры с киноляпы комментируя эту чашку как напиток со Starbucks.

По оценкам генерального директора по маркетингу компании Hollywood Branded Стейси Джонс Starbucks через несколько дней после инцидента получила бесплатную рекламу в размере 2,3 миллиарда долларов .