Портнов: мы подали заявление в ГБР касательно Порошенко

КИЕВ. 21 мая. УНН. Экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, заявил, что подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением Петра Порошенко в совершении преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Портнова.

"Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении", - говорится в сообщении.

"Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - добавляется в сообщении.

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Напомним, бывший заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину.