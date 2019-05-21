США разрешили Huawei ограниченную деятельность в стране до конца лета

КИЕВ. 21 мая. УНН. Министерство торговли США выдало китайской телекоммуникационной компании Huawei временную генеральную лицензию, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федереальный реестр США.

Соответствующее уведомление было размещено Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США в понедельник на сайте официальных документов американского правительства (Федерального реестра).

"Данное положение предоставляет 90-дневную временную генеральную лицензию, которая частично восстанавливает режим лицензирования" в отношении Huawei, отмечается в документе. В ведомстве подчеркнули, что "положение действует с 20 мая 2019 года по 19 августа 2019 года". Кроме того, как отмечается в документе, отменяются ограничения для Huawei на покупку товаров в США.

Таким образом, американские власти временно отсрочили некоторые торговые ограничения, которые ранее решили ввести в отношении компании. При этом отсрочка не будет распространяться на новые сделки, заключенные уже после вступления в силу ограничений. Ее цель - создать условия для того, чтобы работа уже существующих клиентов Huawei не была нарушена в результате внесения китайской компании в американский черный список. В частности, речь идет о крупных интернет-провайдерах и поставщиках услуг мобильной связи, которые приобрели сетевое оборудование у Huawei.

Минторг отметил, что может выдать временные лицензии, чтобы дать время другим компаниям и лицам, имеющим деловые контакты с Huawei, и "избежать перерыва в работе уже существующих коммуникационных сетей и оборудования".

Напомним, в Huawei заявили, что продолжат обслуживать свои устройства по всему миру. Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.