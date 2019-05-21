В больнице Днепра умер боец, еще один - в тяжелом состоянии

КИЕВ. 21 мая. УНН. В Днепре, в больнице имени Мечникова умер боец механизированной бригады "Холодный Яр". Информацию об этом подтвердили в больнице, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным врачей, в Днепр был доставлен санавиацией из зоны боевых действий на Донбассе больше недели назад. За его жизнь медики боролись 11 дней.

Как уточнили в пресс-службе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", боец Андрей Федоров, уроженец Днепропетровщины, имел тяжелую травму головы, упав при отрыве тромба в легочной артерии. Лечение осложнял ряд серьезных сердечно-сосудистых болезней.

Прощание с Андреем Федоровым состоялось 20 мая на его родине, в поселке Соленом.

Как сообщили в больнице имени Мечникова, сейчас там спасают жизнь еще одного солдата из зоны боевых действий на Донбассе. 48-летний боец из Львовщины, фамилия которого не называется, получил тяжелое ранение вблизи поселка Крымское Луганской области.

Как рассказал главврач Сергей Рыженко, пуля прошила голову, задев мозг.

Сейчас боец в коме на искусственной вентиляции легких. Операция длилась 4 часа.

По данным Книги памяти, по состоянию на 1 января 2019 года на Донбассе погибло больше всего бойцов из Днепропетровской области - 456.

Напомним, по состоянию на 18:00 в зоне проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий ОС получил ранения.