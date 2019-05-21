В Австрии идут в отставку все министры от ультраправой партии

КИЕВ. 21 мая. УНН. В Австрии идут в отставку все министры от ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) - через несколько дней после того, как в стране разгорелся скандал с участием вице-канцлера и главы этой политсилы Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Представитель АПС вечером 20 мая сообщил, что партия таким образом отреагировала на намерение канцлера Себастьяна Курца сместить с должности главы МВД представителя АПС Герберта Кикла.

Курц заявил, что предложил президенту страны Александеру ван дер Беллен освободить Кикла, заявив, что министры от АПС будут мешать прозрачному расследованию. Партия отреагировала отзывом всех своих министров, оставив Курца без министра иностранных дел, обороны, труда и инстраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канцлер Австрии не исключил уголовного преследования Штрахе после скандала с видео

Как сообщал УНН, 17 мая в немецких изданиях Süddeutsche Zeitung и Spiegel появилось видео, на котором Штрахе и Иоганн Ґуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 года на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Она назвала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-канцлер Австрии заявил, что Курц должен уйти в отставку

После этого, через 18 часов после публикации компрометирующего видео, вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку.

Как сообщал УНН, канцлер Австрии объявил досрочные парламентские выборы из-за скандального видео с русской. Как стало известно - выборы пройдут в сентябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол Украины в Австрии прокомментировал отставку вице-канцлера Штрахе