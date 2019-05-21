Министр обороны Канады почтил память жертв Голодомора

КИЕВ. 21 мая. УНН. Министр обороны Канады Харджит Саджан во время визита в Киев, куда он приехал на инаугурацию Владимира Зеленского, возложил венок к Мемориалу жертвам Голодомора. Об этом Саджан написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"В Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора" мы почтили память миллионов мужчин, женщин и детей, которые умерли от голода в Украине во время Голодомора-геноцида", - заявил министр обороны Канады.

Он отметил, что Канада "всегда будет выступать вместе с Украиной против ненависти и несправделивости".

Как сообщал УНН, в столице провинции Онтарио и крупнейшем городе Канады Торонто установили мемориал жертвам Голодомора в Украине.

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