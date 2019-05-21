КИЕВ. 21 мая. УНН. Во Франции менее чем за неделю до выборов в Европарламент 26 мая крайне правое "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") и президентская партия "Вперед, Республика!" остаются лидерами опросов, значительно опережая остальные политические движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода".

За партию Марин Ле Пен готовы голосовать 23,5% французов, за правящую в стране партию Эммануэля Макрона – 23%, согласно опубликованному 20 мая опросу института Ipsos.

Движение "желтых жилетов" "Желтый альянс" едва ли набирает 1% при проходном барьере 5%.

Ежемесячный опрос института показывает устойчивый рейтинг партии "Вперед, Республика!" и однопроцентный рост популярности крайне правых, отмечает France-Presse. Третье место занимает французская правая партия "Республиканцы" с 13% поддержки.

Список Социалистической партии Франции едва преодолевает 5-процентный барьер (5,5%), необходимый для прохождения в Европарламент. Списки других партий и движений, согласно данным института Ipsos, пользуются поддержкой от силы одного процента избирателей каждый. Среди них – "Желтый альянс", представляющий протестное движение "желтых жилетов", сообщает Международное французское радио.

Напомним, Через несколько дней, 23 мая, стартуют выборы в Европейский парламент. Они пройдут в 28 странах-членах ЕС, включая Великобританию. Чтобы победить на выборах, некоторые европейские политики прибегают к манипуляциям, включая дискредитацию Украины.