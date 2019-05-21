Украинский боксер одержал 14 подряд победу нокаутом в США

КИЕВ. 21 мая. УНН. Представитель Украины Сергей Богачук провел в Голливуде (США) поединок первого среднего веса против мексиканского ветерана Фредди Эрнандеса (34-11, 22 КО), сообщает УНН со ссылкой на "RingTV".

Во втором раунде Богачук прямым правым отправил визави на настил ринга, но Эрнандес быстро сумел подняться на ноги. Далее украинец доминировал в ринге и в пятом раунде мексиканец упал на колено, и рефери остановил бой - технический нокаут Богачука.

"Это был нелегкий бой. Это был хороший опыт для меня", - рассказал триумфатор поединка.

Таким образом, послужной список нашего бойца включает в себя 14 побед в 14 поединках. Все полученные досрочно.

Добавим, в рейтинге Boxrec средней тяжести Богачук поднялся на 53 строки и занимает 83-ю строчку.