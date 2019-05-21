Зеленский договорился с вице-президентом Турции об увеличении товарооборота до 10 млрд долларов

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский договорился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем об увеличении товарооборота между странами до 10 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Анадолу".

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу за закрытыми дверями с вице-президентом Турции Фуатом Октаем в понедельник в Киеве после церемонии инаугурации.

Обе стороны достигли консенсуса в отношении подписания соглашения о свободной торговле между Турцией и Украиной для достижения цели в 10 миллиардов долларов.

По поводу обязательства Турции увеличить объемы торговли с Украиной, Октай заявил, что сейчас этот показатель составляет около 6 миллиардов долларов. Турция стремится увеличить его до 10 миллиардов долларов.

Октай также выразил обеспокоенность Турции по поводу аннексии Крыма Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч с президентами стран Балтии - президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Литвы Далей Грибаускайте и президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.