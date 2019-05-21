Регистрация | Вход |
USD: 26,20 -0,1653  EUR: 29,26 -0,1978 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 21 мая 2019 07:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12345
Версия для печати

Зеленский договорился с вице-президентом Турции об увеличении товарооборота до 10 млрд долларов

Зеленский договорился с вице-президентом Турции об увеличении товарооборота до 10 млрд долларов

Владимир Зеленский и Фуат Октай

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский договорился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем об увеличении товарооборота между странами до 10 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Анадолу".

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу за закрытыми дверями с вице-президентом Турции Фуатом Октаем в понедельник в Киеве после церемонии инаугурации.

Обе стороны достигли консенсуса в отношении подписания соглашения о свободной торговле между Турцией и Украиной для достижения цели в 10 миллиардов долларов.

По поводу обязательства Турции увеличить объемы торговли с Украиной, Октай заявил, что сейчас этот показатель составляет около 6 миллиардов долларов. Турция стремится увеличить его до 10 миллиардов долларов.

Октай также выразил обеспокоенность Турции по поводу аннексии Крыма Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч с президентами стран Балтии - президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Литвы Далей Грибаускайте и президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, товарооборот, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.