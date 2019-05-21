Мужчина, угрожавший броситься с Эйфелевой башни, сдался спасателям

КИЕВ. 21 мая. УНН. Сорокалетний человек, который залез в понедельник по конструкциям Эйфелевой башни к ее верхней части и угрожал сброситься вниз, сдался спасателям. Об этом сообщил телеканал BFM, передает УНН.

Инцидент произошел днем. Одетому во все черное человеку удалось преодолеть все ограждения, находящихся на парапетах башни, и взобраться на ее конструкции на уровне второго этажа. Оттуда он начал постепенно, без помощи любого альпинистского оборудования карабкаться к вершине башни.

По данным телеканала, примерно через полтора часа человек, который находился на высоте около 300 м, непосредственно под верхней смотровой площадкой. На место происшествия были вызваны две специальные группы - спасателей и полицейских, обученных действовать на Эйфелевой башне. Двое спасателей, спустившись со смотровой площадки на веревках, начали переговоры с мужчиной, которые затянулись на много часов. Лишь с наступлением темноты он согласился покинуть башню и сдался спасателям и полиции.

Напомним, в последний раз Эйфелеву башню закрывали в ноябре 2018 года через манифестации "желтых жилетов".

Перед этим, башня полностью закрывалась для посетителей из-за попытки самоубийства в октябре 2017 года. Тогда полиции удалось уговорить молодого человека не делать такой поступок. Он был успешно снят с конструкций, представляло немалую опасность для самих спасателей. В 1996 году на вершину башни вскарабкался французский "человек-паук" Ален Робер.