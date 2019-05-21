На Закарпатье ожидается значительное повышение уровня воды в реках из-за непогоды

КИЕВ. 21 мая. УНН. Во вторник и среду, 21-22 мая, почти по всей территории Закарпатья пройдут сильные дожди, местами грозы с градом и шквалистыми порывами ветра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр и Закарпатскую ОГА.

Вследствие интенсивных осадков прогнозируется значительное повышение уровня воды в главных реках области. В нижних течениях Тисы подъем - до 2,5 метров с выходом воды на пойму, а в Уже (в пределах Ужгород) - до 3 метров от нынешнего уровня.

В горных районах ливни могут спровоцировать значительные склоны стоки, а также образования локальных селей.

"Местные администрации и служба по чрезвычайным ситуациям готовы к интенсивным осадков и ликвидации возможных негативных последствий непогоды", - заявил и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

Напомним, в Украине в результате ожидаемых значительных и сильных дождей, ожидаются подъемы уровней воды.