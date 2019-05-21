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В США нашли три завещания Ареты Франклин

В США нашли три завещания Ареты Франклин

Арета Франклин

КИЕВ. 21 мая. УНН. Певица Арета Франклин составила при жизни три завещания, которые обнаружены только сейчас в ее доме в Детройте (штат Мичиган) и направлены на рассмотрение суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press

Такое заявление сделал адвокат Дэвид Беннетт, представлявший интересы королевы соула более 40 лет.

По словам юриста, все завещания написаны от руки, два из них датированы 2018 годом, а третье - мартом 2014-го. Третье завещание было найдено в этом месяце в дневнике, спрятанном в подушках дивана в гостиной дома. Многие слова в документе зачеркнуты, а величина букв в предложениях меняется так, будто автору не хватало места на листе. Согласно этому завещанию, все имущество певицы должно перейти ее детям, уточнило агентство.

По его информации, Беннетт сообщил о документах четырем сыновьям Франклин. Суд пока не может определить подлинность завещаний. Слушания по этому вопросу назначены на 12 июня.

Напомним, Франклин умерла в возрасте 76 лет 16 августа 2018 года. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Ранее сообщалось, что певица не составила завещание. Согласно законам штата Мичиган, где умерла Франклин, все ее имущество делится поровну между четырьмя сыновьями, первый из которых родился, когда будущей певице не было еще и 13 лет.

В 1987 году Франклин первой среди женщин была внесена в Зал славы рок-н-ролла. Журнал The Rolling Stones причислил ее к величайшим вокалисткам в истории этого направления музыки. Франклин за все время творчества была 18 раз удостоена Grammy.

Источник: УНН
Теги: США
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