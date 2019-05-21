Трамп дал указание своему экс-советнику не выступать с показаниями в Конгрессе

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп в понедельник, 20 мая, распорядился о том, чтобы бывший ведущий юрисконсульт Белого дома Дон МакГан не давал показаний в Конгрессе о возможном препятствование президента Дональда Трампа расследование скандала вокруг вмешательства России в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Белый дом заявляет о том, что МакГан не обязан давать показания, так как у него есть “конституционный иммунитет” и ему следует “защищать прерогативу канцелярии президента”.

МакГан выступать в Конгрессе 21 мая не будет, заявил его адвокат голове Юридического комитета Палаты представителей, сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался текст письма. Если МакГан не выступит перед Конгрессом, то “пришло время начать импичмент”, сказал телеканалу MSNBC конгрессмен-демократ, входит в этот комитет, Дэвид Сисилин.

Дональд Трамп, по его словам, препятствует сбору доказательств, а также установлению истины.

“Выше закона нет никого, и президент США — не исключение”, — подчеркнул Сисилин.

Напомним, юридический комитет Палаты представителей ранее пригласил МакГан выступить 21 мая. Председатель комитета Джерролд Надлер тогда заявлял, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера содержит существенные доказательства того, что Трамп, в частности, препятствовал правосудию и МакГан является важным свидетелем этих мероприятий. Надлер уверен, что теперь обязанность Конгресса — выявить все неправомерные действия Трампа и принять решение о дальнейших действиях парламента.

В апреле Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы бывшие и действующие сотрудники Белого дома давали показания на слушаниях в Конгрессе США в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.