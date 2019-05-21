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Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда

Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда

Ники Лауда

КИЕВ. 21 мая. УНН. Умер австрийский гонщик, трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш любимый Ники мирно скончался в окружении своей семьи в понедельник", - говорится в заявлении семьи Лауды.

Лауда преуспел не только как гонщик, но и как бизнесмен. Кроме того, он сохранил прямолинейность и мужество, добавили родственники Лауды.

Напомним, гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг умер в Мельбурне в возрасте 66 лет. Причиной смерти стала легочная эмболия.

Источник: УНН
Теги: смерть, Австрия, Формула-1
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