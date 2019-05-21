Регистрация | Вход |
USD: 26,20 -0,1653  EUR: 29,26 -0,1978 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 21 мая 2019 07:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
92145
Версия для печати

Сотни нелегальных мигрантов захватили французский аэропорт

Сотни нелегальных мигрантов захватили французский аэропорт

КИЕВ. 21 мая. УНН. Сотни иммигрантов, находящихся во Франции нелегально, захватили Международный аэропорт имени Шарля де Голля. Иммигранты препятствуют посадке пассажиров, требуют встречи с премьер-министром Эдуардом Филиппе и призывают положить конец депортациям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Протестующие призвали Air France "прекратить любую финансовую, материально-техническую или политическое участие в депортациях", - пишет издание Daily Mail.

По информации издания, один из иммигрантов восклицал: "Франция не принадлежит французам! Каждый имеет право быть здесь!".

Daily Mail отмечает, что это были члены организации, которые называет себя крупнейшим союзом нелегальных иммигрантов во Франции, или "черными жилетами". Протестующие призвали премьер-министра предоставить им всем легальный статус.

Напомним, вчера начались акции протеста водителей такси, машин скорой помощи, а также сотрудников автошкол в окрестностях Парижа.

Ранее, в начале мая, профсоюзы предупредили авиакомпании, премьер-министра и министра транспорта Франции, начнут забастовку, которая может коснуться всех авиакомпаний, работающих во Франции, включая Air France, Aigle Azur, Corsair, XL Airways, Easy Jet и Vueling.

Источник: УНН
Теги: Франция, мигранты, аэропорт, депортация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.