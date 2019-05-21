Президент Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, которые стороны провела 20 мая после инаугурации новоизбранного украинского главы государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио свобода.

Как сообщает издание, Янош Адер предложил украинскому партнеру как можно быстрее создать совместную комиссию, участники которой "в спокойной обстановке смогут обсуждать все спорные вопросы и их решения".

По словам венгерского президента, его коллега Владимир Зеленский одобрительно воспринял это предложение.

"Мы заинтересованы в построении таких упорядоченных и спокойных отношений, которые у нас сложились с другими нашими соседями. Ведь Украина является крупнейшей по численности населения соседним государством. Мы готовы к этому. В то же время я дал понять, что закарпатские венгры просят не более чем соблюдать закрепленных в Конституции и взятых на себя в международных соглашениях обязательств", - подчеркнул президент Венгрии.

Адер Янош также заявил, что "сегодня в Украине права венгерского меньшинства более ограничены, чем во времена советской системы". Он добавил, что во времена демократии такое положение является "недопустимым".

В то же время венгерский президент назвал благоприятным то, что новый президент Украины "продемонстрировал открытость и добрые намерения" в вопросах закарпатских венгров, например двойное гражданство, обсуждение состояния национального образования и закона о языке и скорейшее решение совместными усилиями и доброй волей связанных с этим проблем.

Янош Адер пригласил Владимира Зеленского посетить Венгрию, чтобы обменяться мнениями, в частности о развитии контрольно-пропускных пунктов и охрану окружающей среды в пограничной полосе.

Президент Венгрии выразил надежду, что такие встречи будут иметь продолжение сначала на экспертном, а затем снова на президентском уровне.

Как сообщал УНН, пресс-служба президента Украины также сообщила о встрече Владимира Зеленского и Адера Яноша.

"Глава государства подчеркнул, что российская агрессия на востоке и оккупация Россией Крыма требуют продолжения международного давления на Российскую Федерацию. Владимир Зеленский также отметил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

Как информировал УНН, после инаугурации Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.