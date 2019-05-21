Основатель Huawei заявил, что действия США не повлияют на программу развития сетей 5G

КИЕВ. 21 мая. УНН. Действия США по китайской телекоммуникационной компании Huawei не повлияют на ее программу развития технологий связи 5G. Как заявил во вторник основатель Huawei Жэнь Чженфей, Соединенные Штаты явно недооценивают потенциал китайского производителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Нынешняя политика Соединенных Штатов явно недооценивает нашу силу", - сказал Жень Чженфей.

"Программа развития сетей 5G Huawei абсолютно не пострадала. Говоря о технологии 5G, в течение двух-трех ближайших лет никто не способен догнать Huawei", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в минувшее воскресенье американская корпорация Google приостановила бизнес-контакты с Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список. На практике такой шаг означает, что китайская компания лишится доступа к технологиям и программного обеспечения, за исключением тех продуктов, которые находятся в открытом доступе.

В понедельник Министерство торговли США выдало Huawei 90-дневную временную генеральную лицензию, которая восстанавливает ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Это положение действует с 20 мая 2019 по 19 августа 2019 года.

Напомним, в Huawei заявили, что продолжат обслуживать свои устройства по всему миру. Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.