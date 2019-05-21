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Партия Вакарчука готова поддерживать президента во всех его положительных реформах

Партия Вакарчука готова поддерживать президента во всех его положительных реформах

КИЕВ. 21 мая. УНН. Вновь партия "Голос" готова поддерживать президента Украины Владимира Зеленского во всех его положительных реформах. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил лидер партии Святослав Вакарчук, сообщает УНН.

"Новая политика - это не слепая вера в президента, а понятие, что надо сделать так, чтобы новый президент был подотчетным людям и избирателям. В этом смысле мы готовы поддерживать президента во всех его положительных реформах. Более того, мы готовы подталкивать его и предлагать еще более радикальные реформы", - подчеркнул он.

Святослав Вакарчук также отметил, что в случае, если Зеленский будет предавать интересы общества, партия "Голос" заставит его отвечать перед избирателями.

Ранее Вакарчук заявил, что в списке партии "Голос" не будет действующих народных депутатов.

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании партии "Голос" и представил свою команду.

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Источник: УНН
Теги: партии, Вакарчук, Владимир Зеленский
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