Зеленский заплатил штраф за демонстрацию бюллетеня

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заплатил штраф в размере 850 грн согласно постановлению Оболонского районного суда, который признал Зеленского виновным в незаконной предвыборной агитации. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Зеленского Игорь Пугайко.

"Да, решили не оспаривать постановление суда, штраф и судебный сбор был уплачен 17 мая, о чем в суд было подано квитанции", - отметил Пугайко.

Напомним, Оболонский суд Киева оштрафовал Владимира Зеленского на сумму 850 грн за демонстрацию своего заполненного избирательного бюллетеня, а также обязал его заплатить судебный сбор в размере 384,4 грн.

Как сообщал УНН, адвокаты Зеленского рассматривали возможность апелляции на постановление суда.