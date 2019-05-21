Украина обсудила с США газовые вопросы

КИЕВ. 21 мая. УНН. Делегация из США обсудила с Украиной проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа (LNG) с регазификационного терминала в Польше в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.

"В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Украины и США в энергетической сфере, в частности в сфере добычи газа, вопросы сохранения транзитного потенциала Украины. Также предметом обсуждения стал проект по созданию устойчивого пути импорта сжиженного природного газа (LNG) через регазификационный терминал в Польше к Украине" , - отмечается в сообщении.

Особое внимание во время встречи уделили путям подготовки Украины к прохождению следующего осенне-зимнего отопительного сезона, финансированию и развитию достаточных запасов газа в подземных хранилищах.

С украинской стороны участие во встрече приняли Президент Украины Владимир Зеленский, советники Владимира Зеленского на выборах Президента Украины 2019 Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, заместитель Министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, Глава миссии Украины при НАТО, Чрезвычайный и полномочный посланник Украины Вадим Пристайко, а также глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

С американской стороны во встрече приняли участие Министр энергетики США Рик Перри, Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

Напомним, российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры по транзиту газа из Украины и ЕС в мае, на июнь переговоры тоже не были согласованы.