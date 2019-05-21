ГБР начало досудебное расследование в отношении Порошенко

КИЕВ. 21 мая. УНН. Сегодня экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением Петра Порошенко в совершении преступлений. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе ГБР.

"Зарегистрировано (заявление Портного относительно обвинения в совершении преступлений Порошенко - ред.) сегодня, 21 мая. По ст. 109 УК Украины - это действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя, ст. 111 УК Украины (Государственная измена) и ст. 426 -1 УК Украины за превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий", - сказали в пресс-службе.

Напомним, бывший заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину.