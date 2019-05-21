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МОЗ назначил дату выборов ректора медуниверситета

МОЗ назначил дату выборов ректора медуниверситета

КИЕВ. 21 мая. УНН. Министерство здравоохранения объявляет о продлении проведения конкурса на замещение должности ректора НМУ им. А.А. Богомольца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Выборы ректора состоятся 30 мая 2019 года. Всего на конкурс допущено трех кандидатов, соответствующих требованиям статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании" и условиям конкурса - Канюру Александра, Науменко Александра, Кучина Юрия. Именно среди этих претендентов трудовой коллектив НМУ им. Богомольца будет выбирать ректора", - говорится в сообщении.

Напомним, апелляционный суд вернул МОЗ Украины возможность провести конкурс на должность ректора НМУ им Богомольца.

Источник: УНН
Теги: выборы, ректор, Минздрав
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