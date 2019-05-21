ВСП внесет Президенту представление о назначении двух судей

КИЕВ. 21 мая. УНН. Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины представление о назначении двух судей на должности в местных судах. Такое решение огласил председатель ВСП Владимир Говоруха на заседании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Так, в начале заседания ВСП приняла удовлетворить заявление о самоотводе члена ВСП Василенко Андрея Владимировича. Как отмечается, причина заключается в том, что он принимал участие в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины во время рассмотрения вопроса о внесении рекомендации в Высший совет правосудия в отношении указанных судей.

Докладчик - член Высшего совета правосудия Николай Худик - отметил, что решением ВККСУ оба кандидата признаны соответствующими занимаемым должностям, в ходе проверки не выявлено сведений, которые могли бы свидетельствовать о несоответствии кандидатов критериям добропорядочности или профессиональной этики и негативно повлиять на авторитет судебной власти.

"По результатам рассмотрения принято решение о внесении Президенту Украины представления о назначении:

Гаврищука Андрея Владимировича - на должность судьи Мироновского районного суда Киевской области;

Дмитриевой Оксаны Олеговны - на должность судьи Херсонского окружного административного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, суд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по президентской квоте.