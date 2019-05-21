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Мы готовы передать новой власти информацию относительно украинских пленных - Геращенко

Мы готовы передать новой власти информацию относительно украинских пленных - Геращенко

Ирина Геращенко

КИЕВ. 21 мая. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что они готовы поделиться и передать новой власти всю информацию, касающуюся проведенной работы над освобождением украинских политзаключенных, военнопленных и заложников, передает корреспондент УНН.

"Мы готовы передать, как предыдущая команда, всю информацию, которая у нас есть относительно той работы, которая проводилась для того чтобы приблизить день увольнения (украинский - ред.) заложников и политзаключенных", - сказала Геращенко.

Также она напомнила, что сегодня 55 лет одному из политзаключенных Кремля Николаю Карпюк, который уже более пяти лет находится в тюрьме, в частности сейчас во Владимирском централе.

Напомним, состояние здоровья политзаключенного Балуха ухудшилось, его удерживают в ужасных условиях на воде и хлебе.

Источник: УНН
Теги: Минск, политзаключенные, Ирина Геращенко
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