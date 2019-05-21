Зеленский инициирует внеочередное заседание ВР — Березюк

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратится к председателю Верховной Рады с требованием собрать внеочередное заседание парламента, после чего председатель ВР в 3-дневный срок должен собрать внеочередное заседание. Об этом заявил председатель парламентской фракции "Самопомощь" Олег Березюк после проведения консультаций с Зеленским в АП, передает корреспондент УНН.

"Президент дает шанс парламента исправить то, что парламент еще не сделал, - это разрушение феодальной преступной мажоритарки", - отметил Березюк.

По его словам, есть предложение Президента, что парламент может на внеочередном заседании внести изменения в действующее избирательное законодательство, где убираются все статьи, касающиеся мажоритарной системы, и снижается проходной барьер до 3%.

"Если Президент обратится к председателю Верховной Рады, то сегодня председатель ВР в 3-дневный срок должен собрать внеочередное заседание ВР... Поэтому имеем день, два или три, чтобы приехать в столицу Украины и изменить то, что надо было изменить 5 лет назад", - добавил Березюк.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

После этого Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и объявил о досрочных выборах в ВР.

Как сообщал УНН, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, провел встречу с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп.