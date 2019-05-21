В Зеленского заявили, что указ о роспуске ВР будет подписан в ближайшее время

КИЕВ. 21 мая. УНН. Указ о роспуске Верховной Рады будет подписан в ближайшее время. Об этом заявил советник Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан после консультаций Президента с председателями парламентских фракций, передает корреспондент УНН.

"Что касается самого указа (о роспуске ВР - ред.), он будет подписан в ближайшее время, и мы ожидаем его обнародования в ближайшие дни", - отметил Богдан.

Напомним, лидеры парламентских фракций провели встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждались вопросы о роспуске парламента.

Как сообщал УНН, Зеленский обратится к председателю Верховной Рады с требованием собрать внеочередное заседание парламента, после чего председатель ВР в 3-дневный срок должен собрать внеочередное заседание.

Отметим, команда Владимира Зеленского досрочные выборы планирует провести 21 июля.

Также напомним, что 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны парламента объявил о роспуске Верховной Рады.