Зеленский: доверие к ВР составляет 4%

КИЕВ. 21 мая. УНН. Уровень доверие парламенту на сегодняшний день составляет 4%. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

“Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска — с 2016 года не существовало коалиции”, - заявил Владимир Зеленский.

Участники встречи также обсудили дату проведения досрочных выборов. Она будет зависеть от того, когда Президент издаст указ о роспуске парламента.

Также говорилось о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.

Кроме этого, на встрече поднимали вопрос освобождения украинский из русского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу.

Напомним, Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что распускает парламент. После консультации с представителями ВР была названа возможная дата досрочных выборов — 21 июля .