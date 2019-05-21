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Зеленский предложил встречу команде Порошенко

Зеленский предложил встречу команде Порошенко

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по вопросу освобождения украинсцев из российского плена. Об этом он заявил на сегодняшней встрече с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, сообщается на сайте АП, передает УНН.

"На встрече поднимали вопрос освобождения украинцев из русского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Эту информацию после встречи журналистам подтвердила и вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"Мы готовы передать, как предыдущая команда, всю информацию, которая у нас есть, относительно работы, которая делалась для того, чтобы приблизить день освобождения заложников и политзаключенных... Здесь впервые мы услышали сигнал, что новая власть готова взять эту информацию для того, чтобы использовать ее в работе", - сказала она.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский обратится к председателю Верховной Рады с требованием собрать внеочередное заседание парламента, после чего председатель ВР в 3-дневный срок должен собрать внеочередное заседание.

Источник: УНН
Теги: Администрация президента, Президент, Петр Порошенко, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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