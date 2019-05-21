Пристайко готов возглавить МИД, если ему предложат

КИЕВ. 21 мая. УНН. Постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко заявил, что готов возглавить Министерство иностранных дел, если получит такое предложение. Об этом он сказал журналистам во вторник, передает корреспондент УНН.

"Если мне предложат возглавить Министерство иностранных дел - я готов", - отметил дипломат.

При этом он не уточнил, предлагали ли ему занять такую должность.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.

Справка: Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли. В 2012-2014 годах Пристайко занимал должность посла Украины в Канаде. С 2014 по 2017 год - был заместителем министра иностранных дел. В 2017 году был назначен главой миссии Украины при НАТО.