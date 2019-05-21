За последние пять лет статус депортированного лица получили 109 из 7,2 тыс. крымских татар

КИЕВ. 21 мая. УНН. С 2014 года статус лица, депортированного по национальному признаку, получили лишь 109 человек из 7,2 тыс. крымских татар, которые сейчас живут на подконтрольной Украине территории. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по результатам аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных на расселение и обустройство депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы с территории Украины, передает УНН.

Так, в Счетной палате напомнили, что в течение 1991-2010 годов в Украину вернулось более 265 тыс. депортированных в 1944 году крымских татар и лиц других национальностей.

В связи с оккупацией Крыма, с 2014 года крымские татары компактно проживают на подконтрольной Украине территории - в Геническом районе Херсонской области, говорится в отчете.

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"Вместе с тем за пять лет действия Закона Украины "О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку" статус лица, депортированного по национальному признаку, получили лишь 109 человек (1,5%) с 7,2 тыс. крымских татар, которые сейчас живут на подконтрольной Украине территории", - отмечают в Счетной палате.

Одна из причин, говорится в отчете, - это сложность с получением справки, подтверждающей факт депортации.

Как сообщал УНН, 18 мая в Украине отметили День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.