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За последние пять лет статус депортированного лица получили 109 из 7,2 тыс. крымских татар

За последние пять лет статус депортированного лица получили 109 из 7,2 тыс. крымских татар

КИЕВ. 21 мая. УНН. С 2014 года статус лица, депортированного по национальному признаку, получили лишь 109 человек из 7,2 тыс. крымских татар, которые сейчас живут на подконтрольной Украине территории. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по результатам аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных на расселение и обустройство депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы с территории Украины, передает УНН.

Так, в Счетной палате напомнили, что в течение 1991-2010 годов в Украину вернулось более 265 тыс. депортированных в 1944 году крымских татар и лиц других национальностей.

В связи с оккупацией Крыма, с 2014 года крымские татары компактно проживают на подконтрольной Украине территории - в Геническом районе Херсонской области, говорится в отчете.

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"Вместе с тем за пять лет действия Закона Украины "О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку" статус лица, депортированного по национальному признаку, получили лишь 109 человек (1,5%) с 7,2 тыс. крымских татар, которые сейчас живут на подконтрольной Украине территории", - отмечают в Счетной палате.

Одна из причин, говорится в отчете, - это сложность с получением справки, подтверждающей факт депортации.

Как сообщал УНН, 18 мая в Украине отметили День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Источник: УНН
Теги: Украина, крымские татары, депортация
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