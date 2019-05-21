Новый аэропорт в Стамбуле изменил написание украинских городов

КИЕВ. 21 мая. УНН. Новый международный аэропорт в районе Арнавуткей на фракийской стороне Стамбула начал правильно писать названия украинских городов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Facebook.

"Как Вы знаете, больше месяца в Стамбуле работает новый аэропорт. Со "старым" - имени Ататюрка - Генеральным консульством Украины в Стамбуле в свое время была проведена работа и на их информационных табло красовались корректные названия украинских городов, с которыми существует авиационное сообщение. Конечно же, параллельно нами осуществлялась работа и с оператором, который обслуживает нынешний главный стамбульский аэропорт", - говорится в сообщении.

Так, стамбульский аэропорт Іstanbul Havalimanı присоединился к CorrectUA и теперь пишет названия украинских городов украинской транслитерацией Kyiv, Lviv, Odes, Zaporizhzhia.

Напомним, ранее аэропорты в Анкаре и Анталии исправили написание названия украинской столицы с Kiev на Kyiv.