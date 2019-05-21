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Климкин заявил, что не оставит внешнюю политику

Климкин заявил, что не оставит внешнюю политику

Павел Климкин

КИЕВ. 21 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность за достойную оценку его работы в должности и заявил, что не оставит внешнюю политику, но хочет "расширить фокус". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, передает УНН.

"Хотел бы всех поблагодарить за достойную оценку и своей работы, и работы всей дипломатической команды. Команде это очень нужно, я лично этого не ожидал и считаю, что не заслужил. Но, извините за выражение, мне не пофиг и украинцы, и эта страна", - сказал Климкин.

По его словам, то, что украинцы это понимают, придает ему новый толчок.

"Конечно, внешнюю политику не буду оставлять, но хочу расширить фокус на всю политику", - подчеркнул дипломат.

На прошлой неделе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.

Источник: УНН
Теги: Украина, Павел Климкин, политика

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
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