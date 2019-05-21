Климкин заявил, что не оставит внешнюю политику

КИЕВ. 21 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность за достойную оценку его работы в должности и заявил, что не оставит внешнюю политику, но хочет "расширить фокус". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, передает УНН.

"Хотел бы всех поблагодарить за достойную оценку и своей работы, и работы всей дипломатической команды. Команде это очень нужно, я лично этого не ожидал и считаю, что не заслужил. Но, извините за выражение, мне не пофиг и украинцы, и эта страна", - сказал Климкин.

По его словам, то, что украинцы это понимают, придает ему новый толчок.

"Конечно, внешнюю политику не буду оставлять, но хочу расширить фокус на всю политику", - подчеркнул дипломат.

На прошлой неделе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.



