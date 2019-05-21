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Опубликован указ о роспуске ВР и назначении выборов

Опубликован указ о роспуске ВР и назначении выборов

КИЕВ. 21 мая. УНН. Опубликован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Об этом говорится в указе №303/2019, передает УНН.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", - сказано в документе.

Также документом назначены внеочередные выборы в ВР на 21 июля 2019 года.

Кабинету Министров поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов в ВР.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее сообщалось, что указ о роспуске Верховной Рады будет подписан в ближайшее время.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, указы

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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