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КСУ продолжит рассматривать дело по закону о декоммунизации на следующих заседаниях

КСУ продолжит рассматривать дело по закону о декоммунизации на следующих заседаниях

КИЕВ. 21 мая. УНН. Судьи Конституционного суда Украины решили продолжить рассмотрение представления о конституционности закона о декоммунизации на следующих заседаниях. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе КСУ.

"Рассмотрение этого дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Палаты Конституционного суда Украины", - отметили в пресс-службе КСУ, уточнив, что речь идет о деле по представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Напомним, Конституционный суд Украины сегодня должен был рассмотреть дело о конституционности закона о декоммунизации. Это указано в повестке дня КСУ на сегодня, 21 мая.

Источник: УНН
Теги: Конституционный суд, декоммунизация, закон
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