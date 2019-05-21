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На внеочередное заседание ВР вынесут два вопроса

На внеочередное заседание ВР вынесут два вопроса

КИЕВ. 21 мая. УНН. Внеочередное заседание Верховной Рады Президент Украины Владимир Зеленский предлагает созвать на 22 мая и внести в повестку дня два вопроса. Об этом говорится в письме главы государства к спикеру парламента, сообщает УНН

В связи с проводимыми Президентом Украины 21 мая 2019 года консультациями с главой Верховной Рады Украины, его заместителями и главами депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины восьмого созыва прошу созвать 22 мая 2019 внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, в повестку дня которого включить рассмотрение вопроса о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках", определенных при указанных консультациях", - говорится в письме.

Как сообщал УНН, был опубликован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Напомним, ранее сегодня в Администрации Президента Украины в Киеве прошла встреча Президента Владимира Зеленского и руководства Верховной Рады и парламентских фракций о досрочном прекращении полномочий парламента.

Источник: УНН
Теги: ВР
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