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Генпрокуратура вызвала на допрос Портнова

Генпрокуратура вызвала на допрос Портнова

Андрей Портнов

КИЕВ. 21 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии корреспонденту УНН.

"Да, вызвали по делу о преступлениях во время Майдана", - ответил Горбатюк на вопрос, вызвали ли Андрея Портнова на допрос в ГПУ.

Как отметил Горбатюк, допрос должен состояться 27 мая в 11:00.

Сейчас, по словам Горбатюка, Портнова вызывают в статусе свидетеля.

Напомним, бывший заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину.

Как сообщал УНН, сегодня экс-заместитель главы АП времен Януковича Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением Петра Порошенко в совершении преступлений.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, допрос
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