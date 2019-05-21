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Глава АП Богдан назвал главным приоритетом честные парламентские выборы

Глава АП Богдан назвал главным приоритетом честные парламентские выборы

Андрей Богдан

КИЕВ. 21 мая. УНН. Первым приоритетом команды Президента Украины Владимира Зеленского является проведение честных и демократических парламентских выборов. Об этом заявил новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина", передает корреспондент УНН.

"Наш приоритет - уже опубликован указ о роспуске Верховной Рады - мы очень хотим, чтобы эти выборы прошли с таким же высоким доверием, высокой оценкой, как общества, так и международных организаций и государств. Мы показали президентской кампанией и хотим повторить, что Украина - это цивилизованное государство, где именно идеи играют определяющую роль", - отметил Богдан.

По его словам, главы всех фракций согласились идти на выборы во время сегодняшних консультаций.

При этом он добавил, что с точки зрения команды нового Президента роспуск ВР абсолютно соответствует Конституции.

Напомним, Президент Украины Володими Зеленский назначил главой Администрации Президента Украины Андрея Богдана.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, Украина, Администрация президента
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