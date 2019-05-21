Глава АП Богдан назвал главным приоритетом честные парламентские выборы

КИЕВ. 21 мая. УНН. Первым приоритетом команды Президента Украины Владимира Зеленского является проведение честных и демократических парламентских выборов. Об этом заявил новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина", передает корреспондент УНН.

"Наш приоритет - уже опубликован указ о роспуске Верховной Рады - мы очень хотим, чтобы эти выборы прошли с таким же высоким доверием, высокой оценкой, как общества, так и международных организаций и государств. Мы показали президентской кампанией и хотим повторить, что Украина - это цивилизованное государство, где именно идеи играют определяющую роль", - отметил Богдан.

По его словам, главы всех фракций согласились идти на выборы во время сегодняшних консультаций.

При этом он добавил, что с точки зрения команды нового Президента роспуск ВР абсолютно соответствует Конституции.

Напомним, Президент Украины Володими Зеленский назначил главой Администрации Президента Украины Андрея Богдана.