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Елена Зеркаль назначена заместителем главы АП

Елена Зеркаль назначена заместителем главы АП

Елена Зеркаль

КИЕВ. 21 мая. УНН. Заместитель Министра иностранных дел Елена Зеркаль отныне стала заместителем главы Администрации Президента. Соответствующий Указ видан Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНН.

"Назначить Зеркаль Елену Владимировну Заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в Указе № 309/2019.

В должности заместителя главы внешнеполитического ведомства Зеркаль в основном занималась вопросами участия в международных судах. В частности возглавляла украинскую делегацию в Международном суде ООН в Гааге.

Напомним, ранее глава Администрации президента Андрея Богдана .

Источник: УНН
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