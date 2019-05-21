Новости: Политика
Вторник, 21 мая 2019, 20:20 • Тарас Джмиль • 55770
Елена Зеркаль назначена заместителем главы АП
Елена Зеркаль
КИЕВ. 21 мая. УНН. Заместитель Министра иностранных дел Елена Зеркаль отныне стала заместителем главы Администрации Президента. Соответствующий Указ видан Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНН.
"Назначить Зеркаль Елену Владимировну Заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в Указе № 309/2019.
В должности заместителя главы внешнеполитического ведомства Зеркаль в основном занималась вопросами участия в международных судах. В частности возглавляла украинскую делегацию в Международном суде ООН в Гааге.
Напомним, ранее глава Администрации президента Андрея Богдана .
Источник: УНН