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У Президента рассматривают кандидатуру Данилюка на должность секретаря СНБО

У Президента рассматривают кандидатуру Данилюка на должность секретаря СНБО

Александр Данилюк

КИЕВ. 21 мая. УНН. Команда Президента рассматривает кандидатуру Александра Данилюка на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом заявил новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина", передает корреспондент УНН.

"Относительно Александра Данилюка - да, действительно, он рассматривается на должность главы (секретаря - ред.) СНБО, однако будет ли принята эта кандидатура Президентом, окончательно неизвестно", - отметил Богдан.

По его словам, Александр Данилюк является одним из кандидатов на должность секретаря СНБО.

При этом он добавил, что лично считает Данилюка достойным специалистом, который может провести необходимые реформы в сфере обороны, закупок вооружения и именно в менеджерских решениях. По мнению команды Президента, этот орган должен возглавить как раз не кадровый военный, но человек, который пользуется доверием у международных экспертов и способный внедрить максимально качественные изменения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, назначения, Владимир Зеленский
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