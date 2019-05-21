КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев (ВКУ). Глава государства поблагодарил Конгресс и украинцев всего мира за их деятельность, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

"Я благодарен вам за то, что вы защищаете Украину - где бы вы ни были. Защищаете территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - сказал Владимир Зеленский.

Со своей стороны, президент ВКУ Павел Грод поздравил Владимира Зеленского с избранием и вступлением в должность. Он также поблагодарил главу государства за возможность встретиться уже в первые дни его работы, несмотря на напряженный график.

"Я знаю, что это непростой период для вас. Спасибо, что вы нашли время встретиться с представителями мирового украинства. Это для нас очень важно", - сказал он.

"И для нашего общества будет очень важно услышать, что была эта встреча, что мы можем сказать, что вы провозгласили в своей речи: мы один народ в 65 млн и мы украинцы, где бы мы ни жили", - отметил Павел Грод,

"Я благодарю, что вы призываете украинцев, чтобы они возвращались и работали над развитием Украины. И мы хотим вместе, совместно с вами это осуществлять", - также сказал президент ВКУ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по вопросу освобождения украинцев из российского плена.