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У Президента рассказали, как планируют увеличить поступления в бюджет

У Президента рассказали, как планируют увеличить поступления в бюджет

КИЕВ. 21 мая. УНН. Команда Президента Украины Владимира Зеленского рассматривает опыт привлечения международных компаний в управление таможней для увеличения поступлений в бюджет, которые можно будет использовать на строительство и ремонт дорог. Об этом заявил глава Администрации Президента Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас рассматриваем опыт привлечения британских компаний, которые непосредственно принимают в управление таможню и гарантируют увеличение поступлений таможенных платежей в 2-3 раза в ближайшее время", - отметил Богдан.

По его словам, увеличение поступлений в бюджет, по мнению команды Зеленского, необходимо будет использовать на ремонт и строительство дорог государственного и республиканского значения.

Напомним, команда Президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможности снижения тарифов на газ для населения, однако должен согласовывать такие решения с Международным валютным фондом.

Источник: УНН
Теги: бюджет, таможня
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