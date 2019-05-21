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Онищенко намерен вернуться в Украину через две недели

Онищенко намерен вернуться в Украину через две недели

Александр Онищенко

КИЕВ. 21 мая. УНН. Народный депутат Украины Александр Онищенко, который уже несколько лет проживает за границей, намерен вернуться в Украину через две недели. Об этом заявил беглый народный депутат Украины Александр Онищенко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Я в Киев не вернулся еще, я просто написал в судебные органы, что готов принимать участие в своем судебном процессе. Завтра у меня будет первое судебное заседание, думаю, что на второе уже приеду. Думаю, 10 дней – две недели", - отметил Онищенко.

При этом он уточнил, что намерен принимать участие в избирательной кампании в парламент, однако еще не решил, с какой политической силой пойдет на выборы. По его словам, этот вопрос, в том числе зависит, останется ли мажоритарная составляющая в законе о выборах.

Также политик заявил, что намерен добиваться через суды преследования ушедшего с поста главы государства Петра Порошенко в отношении его коррупционных схем.

Напомним, первое судебное заседание в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко, который, по данным Национального антикоррупционного бюро, является организатором "газовой схемы", состоится 10 июня 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Александр Онищенко
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