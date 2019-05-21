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Переговорную группу по Донбассу ждут изменения: в АП рассказали подробности

Переговорную группу по Донбассу ждут изменения: в АП рассказали подробности

КИЕВ. 21 мая. УНН. В переговорную группу по урегулированию ситуации на Донбассе должны войти авторитетные в Украине и России личности, которых бы, в том числе, уважали и в РФ. Об этом заявил новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина", передает корреспондент УНН.

"Главная задача - найти тех людей, которые будут способны договариваться с обеих сторон. Мы ждем какие-то сигналы со стороны России, чтобы это была взаимная группа, которая работала, контактировала и понимала друг друга", - отметил Богдан.

По его словам, в такую группу, со стороны Украины, должны войти исторические фигуры, которые имеют уважение общества, в том числе и в РФ, чтобы своим авторитетом продвигать переговорный процесс.

Напомним, 16 мая Ирина Геращенко написала заявление о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров.

Позже политолог Владимир Фесенко заявил, что прекращение деятельности в рамках минских переговоров представителя гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирины Геращенко никак не повлияет на переговорный процесс в Минске. Реальные изменения были бы возможны, если бы уволили Виктора Медведчука.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, АП, переговоры
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