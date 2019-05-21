Первые кадровые назначения Зеленского: полный список

КИЕВ. 21 мая. УНН. Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский осуществил первые кадровые назначения. УНН сформировал для вас список назначений.

Президент сосредоточился на формировании своей Администрации. Однако начал он по изменению начальника Генштаба, назначив на место Муженко Руслана Хомчака, который возглавлял операцию по взятию Иловайска.

После этого он назначил юриста Андрея Богдана главы Администрации Президента.

С официальной биографии Богдана известно, что в январе 2008 года тогдашний министр юстиции Николай Онищук назначил его своим заместителем по вопросам борьбы с коррупцией.

Остался в правительстве после победы Виктора Януковича. В марте 2010 года стал заместителем министра Кабинета министров Украины и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

Позже эту должность ликвидировали, но уже во времена премьерства Николая Азарова снова назначил Андрея Богдана уполномоченным Кабмина в сфере антикоррупционной политики.

После евромайдана и отставки правительства Азарова в марте 2014 года Андрея Богдана уволили.

Вслед за Богданом, которого СМИ называли “куратором от Коломойского” в избирательном штабе Зеленского, последовало назначение Шефира.

Сергей Шефир — человек из близкого круга Зеленского, ведь он является соучредителем Студии “Квартал 95”.

Интересным, хотя и не таким уже неожиданным стало назначение представительницы команды уже “предшественников” Елены Зеркаль, которая при президенте Порошенко была заместителем министра иностранных дел.

В должности заместителя главы внешнеполитического ведомства Зеркаль основном занималась вопросами участия в международных судах. В частности возглавляла украинскую делегацию в Международном суде ООН в Гааге. Отныне она стала заместителем главы АП.

Назначил Зеленский и представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины, им стал юрист Руслан Стефанчук.

Так, указом № 306/2019 Трофимова Сергея Владимировича назначен первым заместителем главы Администрации Президента Украины.

Указом № 307/2019 назначен Костюк Юрий Юрьевич заместителем главы Администрации Президента Украины.

Указом № 308/2019 заместителем главы АПУ назначен Рябошапка Руслана Георгиевича.

Указом № 310/2019 заместителем главы АП назначен Тимошенко Кирилла Владленовича.

Также Андрей Ермак назначен помощником Президента, а Михаил Федоров — советником.