В АП прокомментировали первый зарубежный визит Зеленского

КИЕВ. 21 мая. УНН. В команде нового президента еще не решили, куда Глава государства совершит свой первый официальный зарубежный визит. Об этом заявил новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Есть много предложений, всегда в политикуме очень важный первый визит. Мы думаем над этим, но ответа пока нет", - отметил Богдан.

Напомним, Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время.

Добавим, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила поддержку реформам Зеленского и ждет его в Берлине.

Президент Польши Дуда также поздравил президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией и пригласил его в Польшу.