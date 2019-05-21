У Зеленского прокомментировали назначение Шефира

КИЕВ. 21 мая. УНН. Об этом заявил новопризначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“На сегодняшний день идут очень много консультаций, и, конечно, мы хотим, чтобы первые назначения были именно людей из нашей команды — которые с нами работали и прошли этот тяжелый путь”, — отметил Богдан, комментируя новые назначения.

По его словам, при этом Администрация Зеленского ищет молодых людей, имеющих знания и опыт, для назначения на те или иные должности.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником, передает УНН со ссылкой на указ № 305/2019.