Рада сегодня соберется на внеочередное заседание

КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий издал распоряжение "О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины" 22 мая 2019 в 12:00, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

"В связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины восьмого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины восьмого созыва на 12:00 22 мая 2019 года", - говорится в тексте распоряжения.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

В письме отмечается, что эти вопросы были определены во время консультаций Президента Украины с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

Как сообщал УНН, был опубликован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины 20 мая.