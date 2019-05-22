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Рада сегодня соберется на внеочередное заседание

Рада сегодня соберется на внеочередное заседание

КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий издал распоряжение "О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины" 22 мая 2019 в 12:00, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

"В связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины восьмого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины восьмого созыва на 12:00 22 мая 2019 года", - говорится в тексте распоряжения.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

В письме отмечается, что эти вопросы были определены во время консультаций Президента Украины с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

Как сообщал УНН, был опубликован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины 20 мая.

Источник: УНН
Теги: ВР, Президент, Андрей Парубий, Владимир Зеленский
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