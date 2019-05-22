С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль

КИЕВ. 22 мая. УНН. С сайта президента исчез указ № 309/2019 о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Вчера, 21 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 309/2019 о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента.

Сейчас данного указа нет на сайте главы государства.

Напомним, вчера, 21 мая, заместитель Министра иностранных дел Елена Зеркаль стала заместителем главы Администрации Президента. Соответствующий Указ издан Президентом Украины Владимиром Зеленским.



