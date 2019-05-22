Регистрация | Вход |
USD: 26,11 -0,0904  EUR: 29,14 -0,1167 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 22 мая 2019 14:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
17745
Версия для печати

Зеркаль об отказе в назначении в АП: дело не в должности

Зеркаль об отказе в назначении в АП: дело не в должности

КИЕВ. 22 мая. УНН. Елена Зеркаль частично прояснила ситуацию с отказом от должности заместителя главы Администрации президента, сообщает УНН.

"Спасибо за все ваши эмоции (без исключения). Они вдохновляют! Парадоксы с указом 309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - написала она на своей странице в Facebook.

Следует добавить, что под ее постом оставил комментарий народный депутат Сергей Высоцкий.

"Лана, достойная позиция в ответ на "мирный референдум". Жму руку", - написал нардеп.

Вероятно речь идет о заявлении главы АП Андрея Богдана о вероятности вынесения на референдум вопроса достижения мирных договоренностей с Россией.

Напомним, вчера Указом Президента Елена Зеркаль была назначена на должность заместителя главы АП. Однако позже документ исчез с сайта Президента. В пресс-службе главы государства пока не комментируют эту ситуацию.

Источник: УНН
Теги: указы, назначения, Администрация президента, Президент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.