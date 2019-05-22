Парубий попросил Зеленского конкретизировать номера законопроектов на заседание ВР
КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий попросил Президента Украины Владимира Зеленского конкретизировать номера законопроектов на созванное сегодня внеочередное заседание парламента. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Обратился к Президенту Украины с требованием конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Верховной Радой Украины сегодня на внеочередном заседании", - написал Парубий.
Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 21 мая издал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР 22 мая 2019 года в 12:00.
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрей Парубий с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и " о публичных закупках ".
В письме отмечается, что эти вопросы были определены во время консультаций Президента Украины с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва.
Как сообщал УНН, было опубликовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.
Так, выборы в ВР назначены на 21 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины 20 мая.
Звернувся до Президента України з вимогою конкретизувати номери законопроектів, запропоновані для розгляду Верховною Радою України @verkhovna_rada сьогодні на позачерговому засіданні. pic.twitter.com/624hIiVGLW— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 травня 2019 р.
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